Erdogans kleine Rache an Trump

Nicht nur Demokraten, auch viele namhafte Republikaner verurteilten Trump dafür. Waffenbrüder werden nicht so einfach im Stich gelassen, war der Tenor. Es dauerte etwas bis Trump verstand, dass er selbst für seine eigenen Leute eine rote Linie überschritten hatte. Er liess seinen Aussenminister Mike Pompeo einen Waffenstillstand aushandeln, der seit 17. Oktober gilt, versprach den Handel anzukurbeln und lud Erdogan auch noch ins Weisse Haus ein. Er sei «ein grosser Fan» von Erdogan, sagt Trump in der Pressekonferenz. Ein Satz, den er am Ende der Pressekonferenz vielleicht bereut hat.

Die Liste der Konfliktthemen ist lang:

Da ist der Prediger Gülen , den die Türkei für einen Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich macht und der in den USA lebt. Für Erdogan ist das «unakzeptabel». Er habe Trump jedenfalls einen Stapel mit Dokumenten übergeben, die Gülens Schuld beweisen sollen, damit die USA diesen endlich ausliefern.

, den die Türkei für einen Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich macht und der in den USA lebt. Für Erdogan ist das «unakzeptabel». Er habe Trump jedenfalls einen Stapel mit Dokumenten übergeben, die Gülens Schuld beweisen sollen, damit die USA diesen endlich ausliefern. Geärgert hat Erdogan auch eine Entscheidung des US-Kongresses Ende Oktober, in der die USA die Tötung von 1,5 Millionen Armeniern während des ersten Weltkrieges als Völkermord anerkennen . Erdogan sagt, damit habe der Kongress die türkische Nation verletzt.

. Erdogan sagt, damit habe der Kongress die türkische Nation verletzt. Ungelöst bleibt an diesem Nachmittag auch der Konflikt um den Kauf von russischen Abwehrraketen des Typs S-400. Erdogan besteht auf den Kauf. Für Trump ist das eine Provokation. Die Türkei ist Nato-Partner. Rüstungsgüter der Russen zu kaufen ist da eigentlich keine Option. Ausserdem befürchten die USA, dass Russland über das Radar des Waffensystems an sensible Daten des US-Kampfjets F-35 kommen könnte. Die Türkei war am Bau des Jets beteiligt und wollte eine Reihe davon kaufen. Weil sie aber am S-400 Kauf festhalten wollen, hat die USA sie vom F-35-Programm ausgeschlossen. Erdogan erweist sich als mindestens ebenso stur und unkonventionell wie Trump.

Und dann ist da noch der Brief. Ein Reporter von Fox News fragt Erdogan danach, eigentlich ein Trump-freundlicher Sender. Trump hatte nämlich Erdogan am 9.Oktober einen Brief geschickt, um die Lage in Nord-Syrien zu befrieden. Für eine Korrespondenz zwischen zwei Staatspräsidenten fiel das Schreiben – nun ja – ungewöhnlich aus – wir haben berichtet. Trump forderte Erdogan darin auf, jetzt nicht den starken Mann zu markieren («don't be a tough guy») und sich nicht wie ein Idiot zu benehmen («don't be a fool»). Er solle deswegen mit seinen Soldaten schön zu Hause zu bleiben. Erdogan hat auf den Brief nicht geantwortet.

Der Brief an Erdogan. (Bild: Reuters)

Der Fox-News-Reporter will wissen, warum Erdogan den Brief des US-Präsidenten ignoriert hat und stattdessen in Nord-Syrien einmarschiert ist? Als Erdogan zur Antwort anhebt, huscht ein leichtes Schmunzeln über die Lippen des türkischen Präsidenten. «Nun, wir haben diesen Brief an diesem Nachmittag dem Präsidenten zurückgegeben.» Mehr sagt er dazu nicht. Trumps Schreiben scheint Erdogan nicht sonderlich beeindruckt zu haben – aber zumindest konnte er es noch als kleinen Rachepfeil gegen den US-Präsidenten einsetzen.