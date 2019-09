Greta bei den Klimasündern

Draussen dagegen, vor dem Südrasen des Weissen Hauses, auf dem sonst der Hubschrauber des Präsidenten landet, war Trump durchaus präsent. «Schande, Schande», rief die Menge, die sich vor dem Zaun versammelt hatte, und: «Trump is a liar, the world is on fire» (Trump ist ein Lügner, die Erde brennt). Mittendrin, versteckt unter all den Demonstranten: Greta Thunberg, die 16-jährige Umweltaktivistin aus Schweden, die sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Menschen über die Dringlichkeit des Klimawandels zu informieren.

Wer kennt hier Greta?

In Europa mag Greta im vergangenen Jahr zu einer Berühmtheit geworden sein. In Amerika jedoch kennen sie nur wenige. Vor zwei Wochen war die Schülerin nach einer Überfahrt über den Atlantik mit einer Jacht in New York gelandet. Dort wird sie unter anderem an der Generalversammlung der Vereinten Nationen auftreten. Vorher aber reiste sie nach Washington, wo ihr am kommenden Montag ein Preis von Amnesty International überreicht wird – und wo sie schon am Freitag an einem Schülerstreik teilnahm, der von lo­kalen Fridays-for-Future-Gruppen organisiert wurde. Auch in den USA gibt es diese Schülerstreiks, aber sie waren bisher eine eher traurige Angelegenheit, wie eine der amerikanischen Organisatorinnen vor dem Weissen Haus sagte. «Normalerweise sind wir zehn, zwölf Leute. Ich kann das hier gar nicht fassen.»

Zu einem Massenauflauf führte auch Gretas Besuch nicht, aber gegen Ende des Streiks fanden sich immerhin einige Hundert Aktivisten, Schüler, Eltern und Grosseltern zusammen. Wann immer sie Greta inmitten der Menge erblickten, riefen sie «Thank you, Greta», worauf das Mädchen meist den Kopf schüttelte. Auch eine Rede mochte sie nicht halten. «Ich bin dankbar für alle, die heute gekommen sind», sagte sie nur, «wir werden weitermachen.» Die Ansprachen überliess die Schwedin den lokalen Organisatoren, ganz so, als müssten diese selber dafür besorgt sein, hier so etwas wie eine Klimabewegung aufzubauen.

