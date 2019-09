Donald Trump und das geheime Transkript

Geschichte wiederholt sich nicht. Aber manchmal wecken einzelne Episoden Erinnerungen an Vergangenes. So an diesem Dienstag, als Donald Trump der Veröffentlichung des, wie er selbst twitterte, «Transkripts» des umstrittenen Telefonats mit dem ukrainischen Kollegen Wolodimir Selenski zustimmte.

Da kam manchen in Washington die Transkript-Pressekonferenz Nixons Ende April 1974 in den Sinn. Keine vier Monate später war der republikanische Präsident mit dem Spitznamen «Tricky Dick», Richard der Trickser, aus dem Amt gejagt.

Ein Ausschnitt aus dem offiziellen Transkript von Trumps Telefongespräch mit Wolodimir Selenski.

Damals war klar, dass Nixon seine Unterredungen im Weissen Haus routinemässig aufzeichnen liess. Ein Mitarbeiter hatte sich verplappert. Und so forderte der Justizausschuss des Repräsentantenhauses die Herausgabe der Tonbänder, weil die Abgeordneten den Verdacht hegten, dass es sich bei den sogenannten Transkripten nicht um Wort-für-Wort-Wiedergaben handelte, sondern um Zusammenfassungen, die nachträglich bearbeitet sein könnten. Ihr Verdacht war nur allzu berechtigt, wie sich herausstellen sollte.

Nicht ohne Grund also verweigerte Nixon die Herausgabe der Bänder. Doch der Supreme Court ordnete deren Freigabe an, Nixon musste die Bänder herausrücken. Rasch war klar, dass wichtige Passagen redigiert waren oder ganz fehlten. Nixon hatte gelogen.

Gespräche mitzuschneiden hatte Nixon nicht erfunden

Die Praxis indes, Gespräche mitzuschneiden, hatte Nixon nicht erfunden. Seine fünf Vorgänger bis hin zu Franklin Roosevelt liessen das Band laufen, wenn sie telefonierten – ohne das natürlich zu sagen. Allerdings tat es keiner so obsessiv wie Nixon. Nach seinem Sturz gab es geheime Aufzeichnungen angeblich nicht mehr.

Anstelle des Transkripts trat ein sogenanntes «Memorandum of Telephone Conversation», kurz Memcon, es ist eine Zusammenfassung des Gesprächs, verfasst von Bürokräften, die mithören und simultan mitschreiben. Unter Barack Obama war es üblich, dass zwei oder drei auf Computern mitschrieben, anschliessend ihre Aufzeichnungen verglichen und daraus das Memcon erstellten.

Ob sich das geheime Transkript von der veröffentlichten Version unterscheidet, dürfte die Demokraten brennend interessieren.

Diese Praxis hat sich nun geändert, wenn es stimmt, was der Whistleblower, der sich über Trumps Vorgehen beklagt hatte, in seiner am Donnerstag veröffentlichten Beschwerde schreibt. Danach soll es inzwischen sogar «Wort-für-Wort-Transkripte» geben, auch von Trumps Telefonat mit Selenski am 25. Juli dieses Jahres. Den Ausführungen des Whistleblowers zufolge ist es üblich, dass die Gespräche auf Computern im Weissen Hauses gespeichert werden. Im Zeitalter von Handys und Voice-Recordern wohl tatsächlich keine Schwierigkeit mehr.