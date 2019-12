«Ich arbeite noch am Geschenk für Melania»

US-Präsident Donald Trump ist spät dran: Ausser einer Karte und «viel Liebe» hatte er an Heiligabend offenbar noch kein Weihnachtsgeschenk für die First Lady Melania (49) organisiert.

«Ich habe ihr eine wunderschöne Karte besorgt», sagte der 73-Jährige am Dienstag bei einer Videoschalte mit Angehörigen des US-Militärs an verschiedenen Orten der Welt, bei der er nach dem Geschenk für seine Frau gefragt wurde.

Question: "What did you get Mrs. Trump for #Christmas this year?"President Trump: "That's a tough question. Well, I really should say, a very beautiful card... We've had a great relationship and I think I'll answer that by saying I'm still working on a Christmas present." pic.twitter.com/DnkBtLxcDO

— The Hill (@thehill) December 24, 2019