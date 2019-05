«Ich würde Soldaten schicken, wenn wir sie brauchen»

Donald Trump will trotz der Krise mit dem Iran keine Soldaten in den Nahen Osten entsenden. «Ich würde sicher Soldaten schicken, wenn wir sie brauchen», sagte der US-Präsident am Donnerstag (Ortszeit) in Washington.

Er betonte aber: «Ich glaube nicht, dass wir sie brauchen. Ich glaube das wirklich nicht.» Der Präsident bezeichnete den Iran zwar als «sehr gefährlichen Akteur» und als «Nation des Terrors». Er betonte allerdings, derzeit sei keine Aufstockung von US-Truppen in der Region nötig. «Aber, falls nötig, dann werden wir dort sein – in welcher Grössenordnung auch immer notwendig.»