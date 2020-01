Im Senat geht es nun um Trumps Zukunft

Welche Rolle spielen die Senatoren?

Nach der Präsentation durch die Anklage und die Verteidigung ­erhalten die Senatoren Gelegenheit, Fragen zu stellen – allerdings nur schriftlich. Der Chefbeamte des Senats erinnert die Senatoren zu Beginn jedes ­Verhandlungstags daran, dass sie «unter Androhung von Kerkerhaft» zu schweigen haben. Sie dürfen auch keine Handys und sonstigen Geräte benutzen und müssen sich während der Dauer des ganzen Verfahrens auf ihren Stühlen im Senat befinden. ­Verhandelt wird täglich ausser am Sonntag, womöglich bis spät in die Nachtstunden. Das ist ungünstig für jene demokratischen Senatoren, die für die Präsidentschaft kandidieren und darum jetzt lieber in den Vorwahl­staaten unterwegs wären – etwa Bernie ­Sanders, Elizabeth Warren und Amy ­Klobuchar.

Warum sind alle sicher, dass Trump nicht verurteilt wird?

Für einen Freispruch Trumps im Senat reichen 51 Stimmen. Für eine Amtsenthebung des Präsidenten sind dagegen 67 Stimmen nötig, eine Zweidrittelmehrheit – die Demokraten müssten also 20 Republikaner überzeugen, sich gegen Trump zu wenden. Das ist höchst unwahrscheinlich, auch angesichts der Tatsache, dass die Republikaner bisher kaum öffentliche Kritik an Trumps Verhalten geübt haben. Dennoch kann kein Präsident ein Impeachment-Verfahren auf die leichte Schulter nehmen. Der Prozess wird live am TV über­tragen und die Berichterstattung dominieren. Insbesondere stehen einige moderate Republikaner unter Rechtfertigungsdruck, den Prozess nicht abzukürzen oder zu behindern.

Was hält die Bevölkerung von all dem?

Im Umfragendurchschnitt der Website Realclearpolitics.com sprechen sich 46,9 Prozent der Amerikaner für Donald Trumps Absetzung aus, 47,3 Prozent lehnen sie ab – eine Spaltung entlang der Parteilinien.