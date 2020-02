Kleinkrieg auf grosser Bühne

Wenn amerikanische Präsidenten alljährlich ihre Rede zur Lage der Nation halten, die State of the Union Address, ist das stets ein optisches Spektakel, aber inhaltlich ist in der Regel wenig Neues zu erwarten.

Deshalb konzentrierten sich die Beobachter in Washington vor der Rede am Dienstagabend besonders darauf, wie Donald Trump und Nancy Pelosi miteinander umgehen würden. Der republikanische Präsident und die demokratische Sprecherin des Abgeordnetenhauses sind einander in herzlicher Abneigung verbunden. Es war Pelosi, die exakt an der Stelle, an der Trump sich am Dienstag an die Nation wandte, verkündet hatte, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet wird. Das nimmt ihr der Präsident ausgesprochen übel.