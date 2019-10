Kanada wählt – knappes Ergebnis erwartet

Im September dann tauchte ein 20 Jahre altes Bild auf, das Trudeau mit dunkel geschminktem Gesicht – verkleidet als Aladdin – auf einer Party zeigte. Der Ministerpräsident entschuldigte sich für sein «rassistisches» Verhalten. Er habe trotzdem wieder für Trudeau gestimmt, sagte ein Taxifahrer in Montreal am Montag der Nachrichtenagentur DPA. «Alles in allem war er ein guter Premierminister in den vergangenen vier Jahren und ich bin und bleibe einfach ein Liberaler.»

Anti-Trudeau-Wahlkampf

Die Konservativen führten einen Anti-Trudeau-Wahlkampf. Scheer beschimpfte den Premier unter anderem als «Betrüger», der das kanadische Volk hinters Licht führe. Inhaltlich versprach er angesichts der Sorge um steigende Preise den Bürgern «mehr Geld in den Taschen». Die Wählerbasis der Konservativen sitzt traditionell eher im ländlichen Raum, vor allem in den zentralen Provinzen Alberta und Saskatchewan. Auch der Klimawandel spielte im Wahlkampf eine grosse Rolle: Während die Konservativen die von den Liberalen eingeführte CO2-Steuer zurückdrehen wollen, geht die Politik der Trudeau-Regierung vielen anderen nicht weit genug.

Kanada schickt sich an, seine eigenen Klimaziele deutlich zu verfehlen. Zudem nehmen viele Kanadier dem einst als «Sonnyboy» gefeierten Trudeau übel, dass er, obwohl er sich stets als Umweltschützer und Kämpfer gegen den Klimawandel präsentiert, eine neue Öl-Pipeline quer durch das Land genehmigte. «Er ist scheinheilig», sagte die Studentin Ève Gaboury der «New York Times».

Das sähen viele Kanadier so, sagte Jean-Marc Léger, Chef eines kanadischen Umfrageinstitutes, der Zeitung. «Die Kanadier haben Mr. Trudeau nicht verziehen. Aber viele sehen den Premierminister als die am wenigsten schlechte Option.»