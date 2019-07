«Liebe nationale Medien, bitte entspannt euch»

Die Stadt trägt auch ein bisschen Mitschuld an der Misere, schon allein, weil es ein Unding ist, eine grosse Kulturmetropole zwischen einen verdammt grossen See auf der einen Seite, und den Mississippi auf der anderen Seite zu bauen. Zu allem Überfluss (absichtliche Metapher) liegen etwa fünfzig Prozent der Stadt auch noch unterhalb des Meeresspiegels – ironischerweise eine Folge des 150 Jahre währenden Kampfes der Stadt gegen das Wasser.

Und natürlich kommt die nationale Aufmerksamkeit auch nicht von ungefähr. 2005 traf der Hurrikan Katrina die Stadt. Mehrere Dammbrüche führten zu massiven Überschwemmungen, auf die grosse Teile der Stadt völlig unvorbereitet waren. 1'833 Menschen starben damals im Stadtgebiet.

Wetter geht immer, so die Devise vieler Medienmacher, und Wetter in New Orleans, das ist historisch bedingt eben noch einmal eine Spur aufregender. Und so titelte die Washington Post am Freitag «Eine Stadt in Angst, New Orleans' Bewohner verlassen die Stadt und machen sich bereit für heftigen Regen und Hurrikan-artige Winde.» Als Zeitungsmacher kann man über den ästhetischen Wert dieser Überschrift durchaus streiten, ein amerikanischer Redakteur würde erwidern, so seien nun mal US-Schlagzeilen: beschreibend, nüchtern, faktengespickt.

Doch das mit den Fakten sehen in diesem Fall einige anders. Sogar der offizielle Twitter-Account der Stadt beschwerte sich bei der Washington Post: «Ihre Überschrift entspricht nicht der Faktenlage und auch in dem Bericht stimmt einiges nicht», schrieb das Social Media Team der Stadt. Die Bürger sollten sich lieber an offizielle Kanäle vor Ort halten. Zu dem Zeitpunkt des Erscheinens des Artikels hatten die wenigsten Bewohner die Stadt verlassen, auch weil nicht abzusehen war, mit welcher Stärke der Tropensturm (eben nicht Hurrikan) überhaupt auf Land treffen würde.

Während die Washington Post von «fliehenden Bewohnern» schreibt, geht die Party auf der «Bourbon Street» einfach weiter. Foto: Keystone/EPA/Dan Anderson

Auch die einzig verbliebene Lokalzeitung der Stadt, der New Orleans Advocate, reagierte gereizt: Redakteur Kevin Allman schrieb am Freitag eine direkte Erwiderung auf den Artikel mit dem Titel: «Liebe nationale Medien, ihr macht unsere Familien und Freunde verrückt. Entspannt euch!»