Nun soll die Armee die Waldbrände löschen

Man kann es immerhin als einen kleinen Fortschritt sehen, dass Jair Bolsonaro am Donnerstag von einem «Problem» gesprochen hat. In den Tagen zuvor hatte Brasiliens Präsident stets nur abgewiegelt, wenn es um die Waldbrände ging, die im Norden seines Landes wüten. Sie haben zu Besorgnis auf der ganzen Welt geführt, im Internet wurden Bilder der Waldbrände herumgereicht, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will das Thema ganz oben auf die Tagesordnung beim G-7-Treffen setzen. In Brasilien wurde dessen Vorstoss mit Unmut aufgenommen. Es entspreche einer «kolonialen Mentalität», twitterte Bolsonaro, dass Macron die Probleme im Amazonas diskutieren wolle, ohne dabei Länder aus der Region einzuladen. Macron wolle politisches Kapital aus einer «internen Angelegenheit Brasiliens und der anderen Amazonas-Staaten» schlagen.