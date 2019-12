«Schlimmer als alle Verfehlungen seiner Vorgänger»

«Ein prinzipienloser Mensch im Privatleben, verzweifelt an seinem Glück, von dreistem Gemüt und mit beachtlichem Talent ausgestattet»: So beschrieb Alexander Hamilton, der konservativste der amerikanischen Gründerväter, den Typus einen Politikers, vor dem sich die junge Republik am meisten in Acht nehmen sollte.