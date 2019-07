Schlagabtausch auf Twitter verschärft US-britische Krise

Der Streit geht auf interne Vermerke Darrochs zurück, in denen er den US-Präsidenten deutlich kritisiert hatte. Trump reagierte verärgert, als die Vermerke vergangene Woche öffentlich wurden. Am Montag erklärte er, seine Regierung werde keinen Kontakt mehr mit Darroch unterhalten. Der Diplomat sei in den USA «nicht beliebt» und geniesse kein Ansehen.

Über Mays explizites Festhalten an ihrem Botschafter in Washington ist Trump nun besonders erbost. Darroch geniesse weiterhin die «volle Unterstützung» der Premierministerin, erklärte ein Sprecher Mays am Montagabend. Damit bekräftigte London eine frühere Erklärung, in der May ebenfalls nicht von Darroch abgerückt war.

Trump nannte ihn daraufhin einen «verrückten Botschafter» und «sehr dummen Typen». Er kenne Darroch zwar nicht, «aber mir wurde gesagt, er sei ein aufgeblasener Dummkopf». Auch die Premierministerin griff er an: Mays Brexit-Verhandlungen seien ein «Desaster».

...handled. I told @theresa_may how to do that deal, but she went her own foolish way-was unable to get it done. A disaster! I don’t know the Ambassador but have been told he is a pompous fool. Tell him the USA now has the best Economy & Military anywhere in the World, by far...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. Juli 2019