Trump: «Gerade ist etwas sehr Wichtiges passiert»

Trump hatte zuvor auf Twitter geschrieben: «Gerade ist etwas sehr Wichtiges passiert!» Mehr verriet er aber auch dort nicht.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Die Ankündigung soll US-Vertretern zufolge mit dem Angriff auf den IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi zusammenhängen. Der Sondereinsatz habe den Iraker zum Ziel gehabt, sagten die US-Vertreter. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Einem Bericht des US-Nachrichtenmagazins «Newsweek» zufolge wurde al-Bagdadi bei der US-geführten Militäraktion getötet. Präsident Donald Trump habe den Sondereinsatz eine Woche vor der Aktion genehmigt, berichtet das Blatt.

Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatte im April ein Video veröffentlicht, das al-Bagdadi zeigen sollte. Über das Schicksal des Irakers gab es in der Vergangenheit widersprüchliche Berichte. Zuletzt hiess es in Sicherheitskreisen, er halte sich in entlegenen Gebieten seines Heimatlandes oder Syriens versteckt. Der IS kontrollierte bis 2017 grosse Teile Syriens und des Irak, gilt aber inzwischen als militärisch besiegt.