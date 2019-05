Trump prüft ein Eingreifen in Venezuela

Ebenfalls anwesend war Admiral Craig Faller, der Kommandeur des für Lateinamerika zuständigen Southern Command der US-Streitkräfte in Doral nahe Miami. Anschliessend sprach Pentagon-Chef Shanahan von «umfassenden Optionen» und verwies auf die lange Küste Venezuelas: «In der Nähe gibt es viel Wasser», so der Verteidigungsminister.

Unstimmigkeiten über die Rolle Russlands

Insider in Washington berichten, bei dem Gespräch am Freitag seien sowohl verdeckte Operationen von US-Geheimdiensten gegen die Regierung Maduro erwogen worden als auch eine amerikanische Blockade venezolanischer Häfen. In einer Erklärung des Southern Command hiess es, Admiral Faller habe bei den Beratungen «eine breite Palette militärischer Optionen vorgelegt». Das US-Südkommando sei «darauf vorbereitet, alle Optionen zu unterstützen», falls eine entsprechende Anweisung erfolge.

Am Samstag hatte der republikanische Senator Todd Young (Indiana) daraufhin verlangt, der aussenpolitische Ausschuss des Senats müsse sich mit den Plänen der Trump-Administration befassen. Er sei «besorgt über Berichte über eine mögliche militärische Intervention in Venezuela», sagte Young.

«Wir haben auch über Venezuela geredet, und er möchte sich dort nicht einmischen, ausser dass dort etwas Positives geschehen soll.»Donald Trump über sein Telefonat mit Wladimir Putin

Offenbar aber gibt es innerhalb der Regierung Trump Unstimmigkeiten über die Rolle Russlands bei dem bürgerkriegsähnlichen Konflikt in dem südamerikanischen Ölstaat. Am vergangenen Donnerstag hatte Aussenminister Pompeo in einem Interview Russland und Kuba beschuldigt, die Regierung Maduro militärisch zu stützen. Es sei «lachhaft, wenn Leute sagen, man müsse verhindern, dass es eine Invasion in Venezuela gibt», sagte Pompeo. Denn es habe «bereits eine Invasion gegeben, nämlich vor einiger Zeit von den Kubanern und danach von den Russen», so der Aussenminister weiter.

Einen Tag später widersprach Präsident Trump nach einem anderthalbstündigen Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seinem Aussenminister: «Wir haben auch über Venezuela geredet, und er möchte sich dort nicht einmischen, ausser dass dort etwas Positives geschehen soll», beschrieb Trump die Absichten seines russischen Gesprächspartners. Ihm gehe es nicht anders, auch er wolle «humanitäre Hilfe» für Venezuela, fügte der US-Präsident hinzu.