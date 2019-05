Trump-Regierung nimmt Pressefreiheit ins Visier

Der Zweifel scheint auch im Trump-Justizministerium nicht ganz verschwunden zu sein. Angeblich sei Wert darauf gelegt worden, die verfassungsrechtlichen Auswirkungen eines möglichen Verfahrens gegen Assange vor einem US-Gericht so gering wie möglich zu halten, schreibt die New York Times. In einem Pressegespräch sollen Beamte des Ministeriums darauf hingewiesen haben, dass die allermeisten neuen Anklagepunkte sich auf die Beschaffung der geheimen Unterlagen beziehen. Weniger auf deren Veröffentlichung.

Angriffe auf die freie Presse

Die drei Anklagepunkte, die die Veröffentlichung von Informationen betreffen, beziehen sich auf Dokumente, die die Namen von Informanten der US-Regierung in gefährlichen Regionen wie Irak oder Afghanistan offenlegen. Assange werde angeklagt, weil er deren Leben gefährdet habe. Nicht nur einfach, «weil er ein Publizist ist», erklärte Zachary Terwilliger, US-Staatsanwalt des Eastern District of Virginia, der die Anklage gegen Assange führt.

Die Beamten haben sich allerdings wohl nicht auf Fragen eingelassen, inwieweit sich diese Veröffentlichungen, die das Justizministerium für Straftaten hält, von klassischem investigativem Journalismus unterscheiden. Die New York Times etwa hat exakt dieselben Dokumente veröffentlicht, ebenfalls ohne Erlaubnis der US-Regierung. Eine Anklage gegen die Times liegt jedoch nicht vor.

Assange sitzt derzeit in Grossbritannien eine einjährige Haftstrafe wegen Verstosses gegen Bewährungsauflagen ab. Und wartet darauf, wie dortige Gerichte über die vorliegenden Auslieferungsgesuche aus Schweden und den USA entscheiden. Assange wird in Schweden eine Sexualstraftat vorgeworfen, die er stets bestritten hat. Wegen der drohenden Auslieferung an Schweden war Assange 2012 in die Botschaft von Ecuador geflüchtet.

Ist Assange ein Journalist?

Assanges Anwalt Barry Pollack sagte der «New York Times», die beispiellosen Anklagepunkte der US-Justiz machten die «Schwere der Bedrohung für alle Journalisten» klar, die sich bemühten, die Öffentlichkeit über Skandale der US-Regierung zu unterrichten.