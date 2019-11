Trumps Spickzettel sorgt für Häme im Netz

Donald Trump sieht sich durch die Anhörung von US-Botschafter Gordon Sondland im Repräsentantenhaus entlastet. Eine Aussage war dem amerikanischen Präsidenten so wichtig, dass er sie gleich mehrfach auf seinem Notizzettel notiert hatte. «Ich will nichts. Ich will nichts. Ich will kein Quidproquo. Sagen Sie Zellinsky, dass er das Richtige tun soll», stand in grossen Buchstaben. Ebenso Sondlands Nachschub: «Das ist das letzte Wort vom Präsidenten der Vereinigten Staaten.»