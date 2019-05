Trump und die Kunst des Geldverlierens

Bekannt ist zum Beispiel, dass seine Casinos in Atlantic City ein einziges Fiasko waren. Auch dass Trumps Immobilienunternehmen 1990 vor dem Ruin stand und nur durch ein Rettungspaket von Banken gerettet werden konnte. Bekannt ist ausserdem, dass am Anfang von Trumps Aufstieg das Geld und die Firma seines Vaters Fred standen.

Zehn Jahre mit hohen Verlusten

Eine Recherche der «New York Times» wirft nun interessante Schlaglichter auf das Wirken des nicht immer erfolgreichen Dealmakers, der inzwischen US-Präsident ist. Gestützt auf Ausdrucke offizieller Steuerunterlagen, die der New Yorker Zeitung zugespielt wurden, soll Trump von 1985 bis 1994 Verluste in der Höhe von 1,17 Milliarden Dollar gemacht haben. Demnach befanden sich seine Unternehmen in einem weitaus schlechteren Zustand als bisher bekannt.

Allein in den Jahren 1990 und 1991 sollen sich Verluste von je 250 Millionen Dollar angehäuft haben. Kein anderer individueller Steuerzahler, der in der jährlichen Zusammenstellung der Steuerbehörde IRS zu Personen mit hohem Einkommen vorkomme, habe jemals einen solchen Betrag angegeben, heisst es im Medienbericht. Trump liege damit sogar doppelt so hoch wie andere vergleichbare Steuerzahler.

Trumps Unternehmen hätten derart viel Geld verloren, dass er in acht der zehn untersuchten Jahre keine Einkommenssteuer habe entrichten müssen, berichtet die Zeitung weiter. 1995 soll Trump ein negatives Bruttoeinkommen in der Höhe von 916 Millionen Dollar ausgewiesen haben. Unklar bleibt allerdings, ob bei Trumps Deklarationen zuhanden der IRS auch Steuervermeidungspraktiken eine Rolle spielen.

Auf Anfrage der «New York Times» erklärte Trumps Anwalt Charles Harder, dass die Steuerinformationen über den Präsidenten «nachweislich falsch» seien. Die Angaben über dessen 30 Jahre alte Steuererklärungen seien «höchst ungenau». Trumps Rechtsvertreter sagte aber nicht, welche Zahlen falsch oder ungenau sein sollen.