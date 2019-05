Trump wettert gegen Mueller-Befragung

Obwohl er sich entlastet sieht, reagiert Trump nervös auf eine mögliche Befragung von Mueller durch einen Ausschuss im demokratisch dominierten Repräsentantenhaus. «Bob Mueller sollte nicht aussagen», twitterte der US-Präsident am Sonntag. Den Demokraten gehe es um eine üble politische Kampagne gegen ihn, liess der Präsident schon früher verlauten. Nach Ansicht von Trump liefert der Mueller-Bericht klare, abschliessende Ergebnisse. Es gebe keine Notwendigkeit für neue Befragungen.

....to testify. Are they looking for a redo because they hated seeing the strong NO COLLUSION conclusion? There was no crime, except on the other side (incredibly not covered in the Report), and NO OBSTRUCTION. Bob Mueller should not testify. No redos for the Dems!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. Mai 2019