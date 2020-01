Trumps Ex-Sicherheitsberater will Geständnis zurückziehen

Michael Flynn will sein Geständnis in der sogenannten Russland-Affäre zurücknehmen. Grund dafür seien Arglist und Rachsucht der US-Regierung, die sich nicht an eine Vereinbarung gehalten habe. So heisst es in Unterlagen, die die Anwälte des ehemaligen Sicherheitsberaters von Präsident Donald Trump am Dienstag (Ortszeit) bei dem zuständigen Gericht in Washington einreichten.