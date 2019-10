USA stationieren 3000 Soldaten in Saudiarabien

Die USA weiten vor dem Hintergrund der Spannungen mit dem Iran ihre Truppenpräsenz in Saudiarabien deutlich aus. Insgesamt würden 3000 zusätzliche Soldaten in dem Königreich stationiert, teilte Verteidigungsminister Mark Esper am Freitag mit.

Die USA kommen damit nach eigenen Angaben einer Anfrage des saudiarabischen Kronprinzen und Verteidigungsministers Muhammad bin Salman nach.

Die Truppen sollten das Land vor möglichen «weiteren iranischen Aggressionen» schützen, sagte Esper. Die USA und Saudiarabien machen den Iran für die Luftangriffe auf zwei saudiarabische Ölanlagen von Mitte September verantwortlich. Teheran bestreitet aber jegliche Verantwortung für die Attacken. Zu den Angriffen bekannt hatten sich die schiitischen Huthi-Rebellen aus dem Jemen, die vom Iran unterstützt werden.