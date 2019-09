USA wollten Kapitän von iranischem Tanker schmieren

Der Kontaktmann des US-Aussenministeriums für den Iran, Brian Hook, habe dem indischen Kapitän Akhilesh Kumar per E-Mail mehrere Millionen Dollar angeboten, sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch und bestätigte damit Berichte der «Financial Times». Im Gegenzug sollte der Kapitän den Tanker «Adrian Darya 1» in den Hafen eines Landes steuern, in dem er beschlagnahmt werden könnte.