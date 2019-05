USA zahlen Bauern 16 Milliarden Dollar wegen Handelsstreit

Die US-Regierung will mit einem Hilfsprogramm für amerikanische Bauern in Höhe von 16 Milliarden Dollar die Folgen des Handelsstreits mit China lindern. So werde sichergestellt, dass die Farmer nicht am härtesten von den chinesischen Handelspraktiken getroffen würden, erklärte Landwirtschaftsminister Sonny Perdue am Donnerstag.