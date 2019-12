Verscherzt es sich Trump mit den evangelikalen Christen?

Das Magazin hätte lieber «einen radikalen linken Nichtgläubigen, der euch eure Religion und eure Waffen wegnehmen will, als Donald Trump als euren Präsidenten».

....have a Radical Left nonbeliever, who wants to take your religion & your guns, than Donald Trump as your President. No President has done more for the Evangelical community, and it’s not even close. You’ll not get anything from those Dems on stage. I won’t be reading ET again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

Zuvor hatte das bei Evangelikalen einflussreiche Magazin geschrieben, Trump müsse wegen der Ukraine-Affäre aus dem Weissen Haus entfernt werden – durch eine Amtsenthebung oder durch eine Abwahl 2020. Es gebe keinen Zweifel daran, dass der Präsident einen ausländischen Staatschef dazu gedrängt habe, gegen einen seiner politischen Gegner vorzugehen. Das sei nicht nur ein Verstoss gegen die Verfassung, sondern auch «zutiefst unmoralisch».

Das Magazin kritisierte auch Trumps frühere Geschäftstätigkeiten, seinen Umgang mit Frauen und seine ständigen «Lügen und Verleumdungen» bei Twitter als unmoralisch.

In the event that the President's tweets sent you here https://t.co/NVdQjg4odC — Christianity Today (@CTmagazine) December 20, 2019

«Christianity Today» wurde von dem im vergangenen Jahr verstorbenen evangelikalen Prediger Billy Graham gegründet. Sein Sohn Franklin Graham ist ein einflussreicher evangelikaler Pastor – und ein wichtiger Trump-Unterstützer. Inzwischen gibt es keine Verbindungen mehr zwischen der Familie Graham und «Christianity Today».

«Kein Präsident hat für die Religion mehr getan als ich»

Weisse Evangelikale stehen mit grosser Mehrheit hinter Trump, auch wenn der Zuspruch seit seiner Wahl 2016 zurückgegangen ist. Trump beteuerte am Freitag, kein Präsident vor ihm habe jemals so viel für evangelikale Christen getan wie er.

I guess the magazine, “Christianity Today,” is looking for Elizabeth Warren, Bernie Sanders, or those of the socialist/communist bent, to guard their religion. How about Sleepy Joe? The fact is, no President has ever done what I have done for Evangelicals, or religion itself! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

Das US-Repräsentantenhaus hatte am Mittwoch ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten eingeleitet. Die oppositionellen Demokraten werfen Trump Amtsmissbrauch vor, weil er die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden gedrängt hatte – seinen möglichen Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl 2020.

Das erst dritte Impeachment gegen einen Präsidenten in der US-Geschichte ist ein symbolisch schwerer Schlag für Trump. Eine Amtsenthebung des Präsidenten gilt allerdings als nahezu ausgeschlossen: Der Prozess wird im Senat geführt, wo Trumps Republikaner die Mehrheit haben.