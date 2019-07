War eine Frau Epsteins Lockvogel?

Am Mittwochmorgen ist Jeffrey Epstein verletzt und halb bewusstlos in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden worden. Er sitzt dort ein, weil ein Gericht seinen Antrag auf Kaution letzte Woche abgelehnt hatte. Im Safe in seiner Luxuswohnung in Manhattan seien nicht nur ein gefälschter Reisepass und sehr viel Bargeld gefunden worden, sondern auch Tausende Fotos von Mädchen und jungen Frauen, begründete das Gericht seinen Entscheid.