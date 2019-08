Wer das Klima retten will, kommt an Jair Bolsonaro nicht vorbei

Im Kampf gegen den Klimawandel kommt es nicht in erster Linie auf Greta Thunberg und all die anderen Aktivistinnen und Aktivisten an. Der Mann, der in dieser Sache den vielleicht grössten Beitrag leisten könnte, ist 64 Jahre alt, sein zweiter Name lautet Messias, und er residiert im Präsidentenpalast von Brasilien. Jair Bolsonaro ist rechtsextrem, er äussert sich verächtlich über Frauen, Schwule und Ausländer. Vor allem aber pflegt er eine Einstellung zur Klimapolitik, die ihn zum möglicherweise wichtigsten Akteur bei der Erderwärmung werden lässt. Denn Bolsonaro regiert seit Januar nicht nur 208 Millionen Brasilianer. Er bestimmt auch über etwa zwei Drittel des Amazonas-Waldes, des mit Abstand grössten Regenwaldes der Erde.