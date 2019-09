«Wir werden etwas verändern – ob sie es mögen oder nicht»

Bürgermeister Bill de Blasio läuft auch mit. Am Tag zuvor hat er seine Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten zurückgezogen. De Blasio hatte allen gut 1,4 Millionen Schülerinnen und Schülern in New York frei gegeben, die zum Klimastreik-Marsch gehen wollten. Vor ihm läuft Ariella, zehn Jahre alt. Sie geht in Manhattan zur Schule. «Go, Greta, go!», steht auf dem Schild, das sie gemeinsam mit ihren beiden Freundinnen trägt. Wenn Greta Thunberg den Erwachsenen einheizen kann, dann kann ich das auch, mag sie gedacht haben. Also ist sie zu de Blasio hingegangen. Was sie ihm gesagt hat? «Ich habe ihm gesagt, er muss was tun. Wenn die Erde stirbt, dann sterben wir auch.»

Wegen Greta Thunberg, der 16-jährigen Schwedin und Leitfigur der Fridays-for-Future-Bewegung, sind im Grund jetzt alle hier. Sie hat wieder ihr Schild dabei, «Skolstrejk for Klimatet», steht darauf, Schulstreik für das Klima. Mit dem hat sie vor etwas über einem Jahr die ganze Sache in Bewegung gesetzt. Jeden Freitag hat sie sich damit vor das Parlament in Stockholm gesetzt, statt zur Schule zu gehen.

«Schulstreik für das Klima»: Ihr Protestschild hat Greta Thunberg mit nach New York gebracht. Foto: Reuters

Sie hat ihre Eltern überzeugt, dass das richtig ist. Sie hat viele ihrer Mitschüler überzeugt. Und heute ist sie die Ikone einer jungen Generation, die versucht, die Erwachsenen dazu zu bringen, ihnen die Erde so zu hinterlassen, dass auch sie darauf noch leben können. Dies ist die 57. Woche ihres Schulstreiks. Es ist eben so, wie es auf den vielen Schildern steht, die jungen Teilnehmer dieses Klimastreiks aus Pappe gebastelt haben: «Es gibt keinen Planeten B.»

Ab Mittag sollten sich alle am Foley Square gegenüber dem Rathaus versammeln. Schon da war offensichtlich, dass dies eine selbst für New Yorker Verhältnisse grosse Demo werden würde. Von allen Seiten kamen Menschen mit selbstgebastelten Schildern dazu, ein langer Zug kam über die Brooklyn Bridge. Mit jedem ankommen Zug drängten Hunderte Menschen aus den diversen Subway-Zugängen dazu. Der Battery Park konnte längst nicht alle aufnehmen. Bis weit hinein in die Strassenschluchten des Financial-Districts staute sich die Klima-Demo.

«Jetzt oder nie»: Zehntausende Menschen demonstrierten in New York. Foto: Corbis via Getty Images

Die Organisatoren, ein Dutzend New Yorker Kids, sind in ähnlichem Alter wie Greta Thunberg. Die jüngste im Team ist mit 13 Jahren Marisol Rivera. Sie erlebte, wie der Hurrikan Sandy 2012 das Dach ihres Hauses in Brooklyn zerschmetterte. Sandy machte entlang der Küstenlinie von Brooklyn und Manhattan Tausende Menschen obdachlos. Und kostete 53 Menschen das Leben. Vor zwei Jahren dann nahm Hurrikan Maria Verwandten der Schülerin auf Puerto Rica alles. Haus, Auto, die gesamte Existenz. Tausende Menschen starben im und an den Folgen des Sturms.