Zehn Demokraten, eine Favoritin und ein gelangweilter Trump

Die grosse Frage, die sich deshalb bei der ersten TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftskandidaten in Miami stellte, war: Hat Warren auch einen Plan für diesen Abend? Kann sie die Zuschauer davon überzeugen, dass sie jene Demokratin ist, die Präsident Donald Trump 2020 schlagen kann?

Der Fokus auf die Senatorin aus Massachusetts hatte einen Grund: Von den zehn Demokraten, die am Mittwochabend in der ersten Debattenrunde gegeneinander antraten, ist Warren die bekannteste – und die chancenreichste. Während die meisten Bewerber der Partei in den Umfragen stagnieren, gewann Warren in den vergangenen Wochen an Boden gegenüber dem Linkspolitiker Bernie Sanders, mit dem sie viele politische Ansichten teilt. In einigen Befragungen hat sie Sanders sogar überholt und steht nun auf Platz zwei, hinter dem früheren Vizepräsidenten Joe Biden. Doch weil Biden und Sanders ihren Auftritt erst in der zweiten Runde am Donnerstag haben, war die Bühne zunächst einmal frei für Warren.

Warren nutzte jede Wortmeldung, um mindestens einmal vom «Kampf» zu sprechen.

Nach zwei Stunden einer phasenweise zähen, rigide strukturierten Debatte schien es so, als habe sie ihre Gelegenheit genützt. Zumindest gelang es der 70-Jährigen, die ersten zwanzig Minuten klar zu dominieren. Sechs Mal erhielt Warren das Mikrofon alleine in der Anfangsphase.

Die erste Frage an sie nutzte Warren gleich, um ihre Kernbotschaft vorzutragen: Die US-Wirtschaft funktioniere einzig für die oberste Schicht der Amerikaner, für mächtige Unternehmen und Lobbygruppen. «Das ist Korruption. Wir brauchen einen strukturellen Wandel in unserer Regierung, unserem Wirtschaft und in unserem Land.» Warren nutzte jede Wortmeldung, um mindestens einmal vom «Kampf» zu sprechen, den sie aufnehmen wolle, sowie vom «Mut», den es brauche, um etwa gegen Monopolisten vorzugehen.

Das waren teils populistische Töne, natürlich, aber sie waren wohl für viele Amerikanerinnen und Amerikaner nicht neu. Fast bezeichnender war dafür, wie mehrere ihrer Konkurrenten in der Folge von den Moderatoren nach ihrer Meinung zu Plänen gefragt wurden, die Warren im Wahlkampf vorgelegt hatte. Die Harvard-Professorin gab die Themen vor, auch wenn sie selber gar nicht redete. Und alleine das zeigte, warum sie ihren Rivalen einiges voraus hat.