Zwischen Rassismus und Hysterie

Frankreich ist nicht nur das Land, in dem die ersten Fälle des Coronavirus in Europa festgestellt wurden, sondern auch das Land, in dem zuerst eine anti-asiatische Hysterie mit rassistischen Zügen spürbar wurde.

Der krasseste Fall dieser Stimmungsmache betrifft die Regionalzeitung «Courrier Picard». Das Blatt druckte Ende Januar ein Foto einer asiatisch aussehenden Frau auf seine Titelseite und schrieb dazu: «Gelber Alarm». Ein weiterer Text war mit «Die gelbe Gefahr?» überschrieben. Eine Diffamierung, die auf die Kolonialzeit zurückgeht. Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurden insbesondere Menschen aus China mit diesem Begriff abgewertet.