Adressen möglicher Attentäter waren bekannt – was lief schief?

Die Regierung macht die bislang wenig bekannte Islamistengruppe National Thoweeth Jama’ath (NTJ) für die Anschläge verantwortlich. Bereits vor der offiziellen Erklärung hatte einer der Ermittlungsleiter gegenüber unserem Korrespondenten vor Ort von «muslimischen Extremisten» gesprochen. Gemäss Regierungsangaben haben sich insgesamt sieben sri-lankische Selbstmordattentäter in drei Kirchen und drei Luxushotels in die Luft gesprengt.

Bekennerschreiben oder -video der Täter liegen bislang noch nicht vor. Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene erklärte am Dienstag im Parlament, erste Ermittlungsergebnisse würden darauf hindeuten, dass die Attentäter die Anschläge als «Vergeltung» für den Angriff auf zwei Moscheen in Neuseeland gesehen hätten. Die Ermittler gehen demnach Verbindungen zwischen der NTJ und einer zweiten Islamistengruppe aus Bangladesh namens Jamaat-ul-Mujahedin nach. Zuvor hiess es vonseiten der Regierung, die NTJ habe Hilfe eines internationalen Terror-Netzwerks erhalten.

Später am Dienstag reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Angriff für sich. Jamaat-ul-Mujahedin hatte gemäss der «Crisis Group» in der Vergangenheit einzelne Verbindungen zum IS, doch in Sri Lanka war der IS bislang nicht aktiv. Die Erklärung machte nicht deutlich, ob der IS direkt in die Planung involviert war.

Namen und Adressen möglicher Täter waren bekannt

Die «New York Times» berichtete am Montag von einem internen Memo der Sicherheitskräfte vom 11. April, das vor möglichen Anschlägen der NTJ gewarnt hatte. Im Dokument sind mögliche Gefährder mit Namen, Adressen und Telefonnummern aufgeführt. Im Memo heisst es, ausländische Geheimdienstinformationen deuteten darauf hin, dass die Führung der NTJ unter anderem Anschläge auf katholische Kirchen in Colombo plane.

Nach den Anschlägen agierten die Sicherheitskräfte gemäss der Zeitung zunächst gestützt auf diese Informationen und nahmen binnen weniger Stunden 24 Personen im Dunstkreis der NTJ fest. Mittlerweile befinden sich 42 Menschen in Gewahrsam. Unter den Festgenommenen ist laut Polizei auch ein syrischer Staatsbürger.