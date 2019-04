Ein Kaiser geht in Rente

Das hing auch mit der 1854 vom US-Admiral Matthew Perry erzwungenen Öffnung zusammen, es gärte aber schon länger. Der Shogun hätte keine Antworten mehr, so meinten die Meiji-Anführer. Um ihren unblutigen Umsturz zu rechtfertigen, der von den Volksmassen mitgetragen wurde, holten sie den erst 16-jährigen neuen Kaiser aus seiner Isolation in Kyoto nach Tokio, das sie zur Hauptstadt erklärten.

Die Meiji-Anführer installierten ihn als Staatsoberhaupt und statteten ihn mit der Machtfülle eines Autokraten aus. Mit ihrem Umsturz würden sie die Macht an ihren historischen Inhaber zurückgeben, behaupteten sie. Und ignorierten, dass das Kaiserhaus seit acht Jahrhunderten keine Macht mehr ausgeübt hatte. Vor seinem Umzug nach Tokio hatte Mutsuhito bei seinem Vater und den Hofpoeten Lyrik studiert. Es wird angenommen, dass er wenig über die politische Lage im Lande wusste.

MacArthur gefiel sich in der Rolle des «blauäugigen Shogun».

Für diesen neuen Kaiser brauchte Japan auch neue Ri­tuale – und eine neue Optik. Während Mutsuhito in seiner Jugend traditionelle Kleider trug, zeigte er sich später in preussisch angehauchter Offiziersuniform. In jener Zeit steckte Japan auch seine Schüler in Uniformen, die bis heute getragen werden.

Auch sonst sah Meiji-Japan in Preussen, dem Agrarstaat, der sich ebenfalls spät modernisierte, ein Vorbild. Selbst Hofrituale sollen preussischen Zeremonien nachgebildet worden sein. Andere Rituale, etwa das «Daijosai», mit dem sich der neue Kaiser nach seiner Inthronisierung eine Nacht lang symbolisch mit der Sonnenkönigin vereinigt, wurden damals aus tausendjährigen Quellen rekonstruiert. Im 19. Jahrhundert erfand Japan sich die zwei Jahrtausende alte Tradition, die es heute hochhält.

Nach Hiroshima bankrott

Das gilt auch für die Ära-Namen. Sie werden erst seit der Meiji-Zeit mit den Kaisern synchronisiert. Vorher proklamierte der Shogun stets dann eine neue Ära, wenn er einen Neuanfang markieren wollte, etwa nach einer Naturkatastrophe. Als Kaiser Komei, der Vater des Meiji-Kaisers, 1846 den Thron bestieg, wechselte der Ära-Name nicht. Während seiner 31-jährigen Regentschaftszeit jedoch siebenmal.