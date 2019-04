Gipfeltreffen von Kim und Putin hat begonnen

Der russische Präsident sagte, er wolle sich für «positive» Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel einsetzen. Ausserdem gebe es viel Raum für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder. Kim sagte, er wolle die «traditionellen Verbindungen» zu Moskau stärken.

Atomprogramm und wirtschaftliche Zusammenarbeit

Kim wolle mit dem russischen Präsidenten über das nordkoreanische Atomprogramm sprechen, wie der nordkoreanische Machthaber dem TV-Sender «Rossija 24» am Mittwoch sagte. «Ich hoffe, dass der Besuch erfolgreich und nützlich sein wird.» Russland ist wie die USA an einer atomaren Abrüstung des Nachbarlandes interessiert. Zugleich setzt sich Moskau im Gegenzug für ein Entgegenkommen beim Atomprogramm für eine Lockerung der Sanktionen gegen Pyongyang ein.

Auch wirtschaftliche Zusammenarbeit werde ein Thema sein, so Kim weiter. Wegen der Sanktionen droht Zehntausenden nordkoreanischen Gastarbeitern die Ausreise aus Russland. Beide Seiten wollen das verhindern.

Vier-Augen-Gespräch

Nach russischen Angaben ist in Wladiwostok zunächst ein Vier-Augen-Gespräch der beiden Staatschefs geplant. Im Anschluss sollen Delegationen beider Länder zusammenkommen. Nach offiziellen russischen Angaben ist aber nicht geplant, dass die beiden irgendwelche Vereinbarungen unterzeichnen oder eine gemeinsame Gipfelerklärung abgeben. Der Gipfel spiegelt die Bemühungen Russlands wider, sich als wichtiger Akteur in der Nukleardebatte um Nordkorea zu positionieren.

Kim war nach seiner Ankunft am Mittwoch in Wladiwostok in Begleitung einer Delegation eine Strecke zu Fuss gegangen. Eine Militärkapelle spielte die Hymnen beider Länder. Er habe schon jetzt einen bleibenden guten Eindruck in seinem Herzen, hatte Kim am frühen Morgen bei einem Zwischenhalt am russischen Grenzpunkt Chassan gesagt. Dort empfingen ihn russische Mädchen mit Blumen und – nach alter Tradition – mit Salz und Brot.