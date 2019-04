Indonesien ringt um seine Seele

In Indonesien heissen die Transgender Waria, ein Begriff, der sich aus der Mischung der Wörter für Mann und Frau ergibt. In der javanischen Kultur hatten sie jahrhundertelang ihren Platz, sie übernahmen etwa Rollen im traditionellen Theater, Ludruk genannt. Inzwischen aber leben viele am Rand der Gesellschaft. Die Transgender in der Schule können alle von Diskriminierungen erzählen, oft finden sie keine festen Jobs, manche tingeln als Strassenverkäufer von Tür zu Tür, andere arbeiten in Coiffuresalons oder Bars, die Gefahr, in die Prostitution abzurutschen, ist gross.

Nicht für voll genommen

«Am schlimmsten ist es, dass man intellektuell nicht für voll genommen wird, keiner nimmt es ernst, wenn ich meine Meinung sage oder eine Idee habe», sagt Jessica Ayu Lesmana. «Das ist noch schlimmer als die Diskriminierung, die wir wegen unseres Körpers erleben.» Wie Ibu Shinta ist die 26-Jährige eine Transfrau. Geboren in einem männlichen Körper, hat sie sich schon als kleines Kind als Frau gefühlt und Mädchenkleider angezogen. Ihre Eltern schienen das zunächst zu akzeptieren, anders als ihre Brüder musste sie dann aber auch Arbeiten verrichten, die traditionell Mädchen übertragen wurden. Putzen, waschen, in der Küche helfen, während die Brüder spielten. Später, als sie erwachsen wurde, waren die Eltern dann nicht mehr ­einverstanden, das Verhältnis verschlechterte sich. Sie nahm Hormone, Brüste wuchsen. Aber eine Geschlechtsumwandlung durch einen Chirurgen hat sie bislang nicht vorgenommen. «Das scheitert am Geld.» Andere Transfrauen erzählen, dass sie Scheu hätten, sich operieren zu lassen, weil Allah sie doch so geschaffen habe: mit einem männlichen Körper, auch wenn sie sich immerzu als Frauen fühlen.

Frau und Frau

Ibu Shinta sagt, dass Trans­männer noch zurückgezogener lebten als Transfrauen, auch in ihre Schule kommen sie nur ­selten. Jessica Ayu Lesmana geht immerhin manchmal in die Moschee zum Beten, sie hat damit keine Probleme, andere Transgender aber schon. Sollen sie sich vorne zu den Männern stellen, wo sie schräg angeschaut werden? Oder lieber hinten zu den Frauen, wo dann getuschelt wird? «In unserer Schule fühlen sich viele entspannter», sagt Ibu Shinta.

Am späten Nachmittag haben alle nacheinander im Koran gelesen, nun versammeln sie sich zum Abendgebet im Innern des Hauses. Vorne knien der Lehrer und die Studenten, hinter ihnen die Transfrauen, die seidene Gewänder übergeworfen haben. So blicken sie in Richtung Mekka und beten zu Allah, dem Allmächtigen. An der Rückwand wachen zwei geschnitzte Skulpturen. Traditionell sind das in ­javanischen Häusern Mann und Frau. Loro Blonyono – das unzertrennliche Paar. Bei Ibu Shinta sind es Frau und Frau, die stolz ins Gebetszimmer lächeln.