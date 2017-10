Sommertage bis zu 50 Grad

Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme – Australien ist für seine Wetterextreme bekannt. Schon 2015 zeichnete eine Studie der australischen Forschungsagentur CSIRO und der nationalen Wetterbehörde ein Horrorszenario für den fünften Kontinent: Der Klimawandel werde Australien deutlich heftiger treffen als den Rest der Welt, hiess es damals.

Extremhitze im Outback, tote Korallen am Great Barrier Reef, überschwemmte Millionenstädte am Meer gehörten zu den Horrorvisionen, die die Wissenschaftler vorhersagten.

Temperaturen wie bisher nur im Outback

Eine neue Studie der Australischen Nationaluniversität in Canberra prophezeit nun selbst für Melbourne und Sydney Temperaturen, die Australien bisher nur im Outback kannte.

Demnach sollen auch in den Millionenstädten bis 2040 Sommertage mit 50 Grad Celsius an der Tagesordnung sein. Dies wird selbst bei einer Erwärmung der Erde um nur 2 Grad eintreten, wie es das Klimaabkommen von Paris vorsieht.

«Der Anstieg der australischen Sommertemperaturen lässt vermuten, dass auch andere grössere Städte sich künftig auf bisher noch nie dagewesene Extremhitze vorbereiten müssen», sagte Sophie Lewis, eine Klimaforscherin an der Australischen Nationaluniversität in Canberra.

Ihr Klimamodell sage Tagestemperaturen für Melbourne und Sydney voraus, die bis zu 3,8 Grad Celsius über den derzeitigen Rekorden liegen würden.

2013 bisher heissestes Jahr in Australien

Laut Lewis waren die australischen Rekordsommer 2012 und 2013 durch den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel wahrscheinlicher gemacht worden. 2013 war das heisseste Jahr in Australien seit Beginn der Aufzeichnungen vor etwas über 100 Jahren.

Extremtemperaturen trieben selbst Tasmaniens eher kühle Hauptstadt Hobart zu einem Hitzerekord mit 41,8 Grad Celsius und Sydney erreichte einen neuen Rekord mit 45,8 Grad.

Auch 2014, mit Temperaturen im Inland von bis zu 50 Grad, und 2015 endeten als zwei der heissesten Jahre Australiens. Ein Jahr wie 2015 könnte laut der Wissenschaftlerin «bis 2025 ein Standardjahr werden».

«Wir müssen darüber nachdenken, wie wir uns vorbereiten können, grosse Bevölkerungsgruppen an heissen Tagen in die Innenstadt und wieder hinaus zu bekommen, wie wir kleine Kinder an 50 Grad heissen Tagen in die Schule schicken und wie wir unsere Krankenhäuser auf eine grössere Anzahl an Einlieferungen junger und alter Menschen vorbereiten und wie unsere Infrastruktur damit umgehen wird», sagte Lewis dem australischen Sender ABC.

Ländliche Regionen könnten oft besser mit heissen Temperaturen umgehen, während in den Städten schattige Plätze fehlten und es mehr Beton und weniger Luftströmung gebe.

Melbourne geht das Wasser aus

Dies könnte auf die künftige Stadtplanung Auswirkungen haben, die aufgrund von Extremtemperaturen und Klimawandel anders planen und bauen müsste. Australische Städte wie Melbourne wissen schon jetzt beispielsweise, dass ihre Wasservorräte in etwa zehn Jahren mehr und mehr versiegen werden.

Ein Bericht zeigte im Juli auf, wie Australiens zweitgrösste Metropole in den kommenden Jahren von Klimawandel und Bevölkerungswachstum übermannt werden wird.

Bis 2028 werde die Nachfrage nach Wasser den Vorrat deutlich übersteigen, schrieben die Wasserwerke damals. Die Vorräte könnten dann auf gefährlich niedrige Stände sinken, die die Stadt in eine anhaltende Trockenheit treiben würden.

Strenge Wasserbeschränkungen und eine teure, 25-prozentige Kapazitätssteigerung der Meerwasserentsalzungsanlage wären die Folge. (Berner Zeitung)