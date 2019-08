Als Kakerlaken im Netz dargestellt

An der Grenze verschwunden

Ein Mitarbeiter des britischen Konsulats in Hongkong ist offenbar in China festgenommen worden. «Wir sind über Berichte besorgt, dass ein Mitarbeiter unseres Teams bei der Rückkehr von Shenzhen nach Hongkong festgenommen worden ist», teilte das britische Aussenministerium in London mit. Simon Cheng Man-Kit werde seit einer Geschäftsreise vermisst, berichteten lokale Medien. Er hatte demnach ein Wirtschaftstreffen in Shenzhen im Südosten Chinas besucht. Der 28-Jährige sei bereits am 8. August an der Grenze auf dem Weg zurück nach Hongkong verschwunden, meldete «The Guardian». «Ich überquere jetzt die Grenze. Bete für mich», soll er an seine Freundin geschrieben haben. Die Regierung in Peking hatte London gewarnt, sich in den Konflikt in der einstigen britischen Kronkolonie einzumischen. (red)