China ist zweitgrösster Waffenproduzent der Welt

China ist nach neuen Schätzungen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri der zweitgrösste Rüstungsproduzent der Erde. Chinesische Unternehmen stellten zwar weniger Rüstungsgüter als US-Konzerne her, aber mehr als die Rüstungsindustrie Russlands und jedes anderen Landes, teilten die Friedensforscher in einer am Montag veröffentlichten Analyse mit.