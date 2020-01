Die Risiken der Quarantäne

«Quarantänen heizen Zorn und Unruhe an»

Hygienemassnahmen wie Händewaschen und zuverlässige Gesundheitsinformationen seien am besten geeignet, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen. Dazu zählt die Aufforderung, bei Auftreten von Symptomen einen Arzt aufzusuchen und die Ansteckung anderer zu vermeiden. Eine Massenquarantäne in der Grössenordnung der Sperre von Wuhan wurde jedoch noch nie zuvor versucht. «Die massenhafte unfreiwillige Quarantäne in Wuhan und seinen Nachbarstädten ist kontraproduktiv», sagt Gostin. Hierfür gebe es keinen historischen Präzedenzfall. «Kleinere Quarantänen wie bei der westafrikanischen Ebola-Epidemie haben den Zorn und die Unruhe der Öffentlichkeit angeheizt.»

Auch beim Ebolaausbruch in den Jahren 2014 und 2015 in Westafrika gab es vereinzelte Quarantänemassnahmen. Teilweise erschwerten sie das Aufrechterhalten der hygienischen Standards sowie die Trinkwasserversorgung in betroffenen Gebieten. In Monrovia, der Hauptstadt Liberias, kam es zu Gewalt zwischen Polizisten und Bewohnern einer Quarantänezone, nachdem das Gebiet gegen den Widerstand der Einwohner mit speziellem Stacheldraht abgesperrt worden war.

«Solange die technische Infrastruktur funktioniert und Betriebspersonal zur Verfügung steht, wird die Wasserversorgung voraussichtlich zunächst kein Problem sein. Lebensmittel und Medizinprodukte hingegen müssen in die Metropolen transportiert werden», sagt Daniel Lorenz zum Vorgehen der Behörden in China. Engpässe seien schon jetzt in der medizinischen Versorgung zu erwarten: Denn die Krankenhäuser seien nicht auf die gleichzeitige Versorgung von Coronavirus-Patienten und die der übrigen Patienten ausgelegt. Die Verwaltung von Wuhan hat daher bereits den Bau einer Spezialklinik mit Platz für 1000 Betten angekündigt.

Der Gouverneur der Provinz Hubei, Wang Xiaodong, versuchte, die Bewohner zu beruhigen. Der Nachschub für die Märkte und die Reserven der Elf-Millionen-Stadt seien ausreichend und von der Stilllegung der öffentlichen Verkehrs nicht besonders betroffen, versicherte er nach Angaben der Staatsmedien. «Die Versorgung der Märkte ist gesichert.» Die Frachtkanäle blieben offen. Auch würden weiter landwirtschaftliche Produkte aus anderen Provinzen nach Wuhan transportiert, sagte der Gouverneur. Die Stadt habe zudem 5000 Tonnen Reis, 4000 Tonnen Speiseöl und mehr als 10'000 Tonnen Schweine- und Rindfleisch auf Lager.