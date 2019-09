Die Wunde, die nie heilt

Genau durchgezählt hatten die Geiselnehmer ihre Geiseln sicher nicht. Dennoch war klar: Sie hatten viel mehr Menschen in ihrer Gewalt, als der russische Staat damals zugab. «Im Fernsehen wurde gesagt, dass nur 350 Menschen im Saal sind», sagt Bela Gubijewa, die damals 13 Jahre alt war und mit ihrem jüngeren Bruder auf dem Hallenboden hockte. Die Terroristen wurden böse. «Habt ihr gehört», rief einer. «Nur 350 Menschen. Wir erschiessen jetzt die Hälfte.»

Rebellen aus Tschetschenien und Inguschetien hatten vor 15 Jahren die Schule Eins in der nordossetischen Kleinstadt Beslan überfallen. Es war der 1. September, der erste Schultag, viele Kinder waren daher mit ihren ­Eltern gekommen. Bela Gubijewa, die die siebte Klasse beginnen sollte, ging mit ihrem Bruder und den Nachbarskindern. Als sich alle für den feierlichen ­Beginn des Schuljahrs draussen versammelt hatten, fielen die ersten Schüsse. Die Terroristen forderten von Moskau, russische Truppen aus Tschetschenien abzuziehen und tschetschenische Rebellen freizulassen. 334 Menschen haben die Geiselnahme nicht überlebt, unter ihnen 186 Kinder.

Durst und Enge

Bela Gubijewa sitzt in einem Moskauer Café und spricht so ausführlich über diese drei Tage, dass man nur ahnen kann, wie viel Raum sie in ihrer Erinnerung einnehmen. Sie erzählt von dem Lehrer, den einer der Terroristen gleich zu Beginn erschoss, um für Ruhe zu sorgen. Sein Gesicht wurde schlagartig weiss, bevor er wie ein Sack zu Boden sank. Sie erzählt von der ersten Nacht, als sie sich wegen der Enge nicht hinlegen konnte, den Kopf des Bruders auf ihrem Schoss. Am zweiten Tag liessen die Geiselnehmer Mütter mit Babys gehen. Doch viele hatten ihre älteren Kinder zur Schule gebracht und wollten diese nicht allein lassen. Also drückten sie ihre Säuglinge anderen Frauen in den Arm, um sie in Sicherheit zu bringen.

Vor allem erinnert sich Gubijewa an den Durst. In der engen Halle gab es kein Wasser, es war stickig. Sollte ein Handy klingeln, drohten die Geiselnehmer 50 Geiseln zu erschiessen. Falls einer von ihnen angeschossen würde, auch 50. «Wir haben begriffen, was das heisst», sagt Gubijewa. «Aber was konnten wir tun?»

«Man sagt, dass man in solchen Momenten seine Familie vor Augen hat. Aber in mir war grenzenlose Leere.»Bela Gubijewa

Hinterbliebene warfen dem Staat später schwere Versäumnisse vor. 2017 gab der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ihnen recht. Die Behörden hatten trotz Vorzeichen zu wenig unternommen, um einen Anschlag zu verhindern. Dann waren die Einsatzkräfte anscheinend unkoordiniert und so gewaltsam gegen die Terroristen vorgegangen, dass sie das Leben der Geiseln riskierten. Sie griffen mit Sturmgeschützen und Flammenwerfern an, während noch Geiseln in der Turnhalle sassen. Die Ermittlungen liessen eine Reihe von Fragen offen. Bei vielen Opfern wurde die Todesursache nie festgestellt. Ob das Dach einstürzte, weil die Terroristen es sprengten oder durch die Befreiung, ist eine der ungeklärten Fragen. Und wie hatten es die Geiselnehmer mit schweren Waffen über die Grenze geschafft?