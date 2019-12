Eine Bedrohung für Erdogan

Als die beiden noch ein Herz und eine Seele waren, da nannte Recep Tayyip Erdogan den Gefährten, der einen Kopf kleiner ist als er: «Kardesim», meinen Bruder. Das klang immer ein wenig niedlich, schon wegen des Grössenunterschieds. Nun sagt der Präsident zu Ahmet Davutoglu: «Verräter.» Denn der Mann, der in der Türkei politisch alles erreicht hat, was unter Erdogan zu erreichen war, fordert seinen Ziehvater heraus: mit seiner eigenen «Zukunftspartei». Am Freitag hat sie der Ex-Premier und Ex-Aussenminister der Türkei in Ankara vorgestellt.