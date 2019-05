Freigesprochene Christin Asia Bibi hat Pakistan verlassen

Die in Pakistan der Todesstrafe entgangene Christin Asia Bibi hat das Land verlassen. «Bibi hat das Land verlassen und ist in Kanada angekommen», sagte ihr Anwalt Saiful Malook der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch.

Wann genau die 51-jährige Katholikin ausgereist war, sagte Malook nicht. Der Fall Bibi reicht in das Jahr 2009 zurück. Damals wurde der fünffachen Mutter vorgeworfen, sich bei einem Streit mit muslimischen Frauen in ihrem Dorf in der Provinz Punjab abfällig über den Propheten Mohammed geäussert zu haben. Bibi wies die Vorwürfe gegen sie stets zurück.