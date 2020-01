Freiheit lernen

Der Vater ging jeden Tag in ein Büro, aber seine Arbeit brachte nicht genug Geld ein, um alle satt zu bekommen. Yoo Hyuk wollte ihn nicht allein lassen. Er wurde ein Dieb und Betrüger. Er belog Soldaten, um an Essen zu kommen, klaute Bauarbeitern aus Pyongyang ihren Proviant und half seinen Leuten so beim Überleben. «Es war ein Albtraum.»

So erzählt Yoo Hyuk von seiner Kindheit im Norden der koreanischen Halbinsel. Er sitzt in einem Büro in Anseong in Südkorea, eine Dolmetscherin übersetzt. Vom Fenster aus sieht man das Hangyeore-Internat für jugendliche Überläuferinnen und Überläufer. Nach der Flucht hat Yoo Hyuk es für ein paar Jahre besucht. Heute ist er 20 Jahre alt, trägt bunte Freizeitkleidung und Ohrringe in Kreuzform. Sein Gesicht hat er dezent geschminkt. Er mag die Aufmerksamkeit, will Schauspieler werden.

Yoo Hyuk floh als Jugendlicher aus Nordkorea. Foto: Thomas Hahn

Seine Geschichte packt er in wenige, starke Worte. Sie wirkt deshalb manchmal ein bisschen zu einfach. Aber das ändert nichts daran, dass sie ein Beispiel dafür ist, was viele junge Menschen aus Nordkorea erleben: Flucht vor der Armut. Ankunft in einer anderen Welt. Hoffnung auf eine freie Gesellschaft, für die sie zunächst mal eine Herausforderung sind.

Während des Kalten Krieges, als die Sowjetunion Nordkorea finanzierte, sah es so aus, als seien die Nordkoreaner zufrieden. Nur sehr wenige wagten die Flucht. 1993 waren es gerade mal acht, von denen die kapitalistische Propaganda jeden Einzelnen als Helden feierte. Das änderte sich, als die Sowjetunion zerfiel. Das änderte sich sogar dramatisch, als Fluten und Misswirtschaft das Land von 1995 an in eine Hungersnot mit bis zu 2,5 Millionen Toten stürzten. 2009 kamen dann knapp 3000 Überläufer in Südkorea an. Mehr als je zuvor.

Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten schätzt, dass in Nordkorea von den rund 25 Millionen Einwohnern immer noch etwa 11 Millionen ausreichend Lebensmittel und sauberes Trinkwasser haben. Nahrungsmittel werden rationiert. Aber die ganz grosse Hungerkrise aus den Neunzigerjahren ist vorbei. Und Diktator Kim Jong-un lässt die Grenze zu China schärfer bewachen, über die die meisten Nordkoreaner fliehen. Trotzdem sind bis Ende 2019 wieder ungefähr tausend Nordkoreaner in Südkorea angekommen. Es sind Fremde, sie kennen die Marktwirtschaft nicht.