Indiens Premierminister grenzt Muslime aus und riskiert eine Eskalation

Seit Tagen gehen Zehntausende Inder gegen ein neues Einbürgerungsgesetz auf die Strasse, vor allem Studenten und Vertreter muslimischer Gruppen. Künftig sollen laut dem neuen Gesetz illegal eingereiste Migranten aus den drei mehrheitlich muslimischen Ländern Afghanistan, Bangladesh und Pakistan schneller eingebürgert werden – wenn sie keine Muslime sind.

Etwa 80 Prozent der 1,3 Milliarden Inder sind Hindus, im Land leben aber auch 200 Millionen Muslime. Das religiöse Gleichgewicht ist in der Geschichte Indiens immer wieder auf die Probe gestellt, aber nie gänzlich ausgehebelt worden. Viele Muslime fühlen sich von der Regierung Modi aber schon seit längerem nicht repräsentiert. Einige seit Jahren in Indien lebende Muslime, die noch keine Papiere haben, fürchten, Modis neuer Kurs werde sie in die Staatenlosigkeit treiben.

Schüsse auf dem Campus

Im multireligiösen Indien hat das neue Anfang Dezember vom Parlament verabschiedete Einbürgerungsgesetz in mehr als einem Dutzend Städten zu Demonstrationen geführt, die zum Teil in Gewalt umgeschlagen sind. Die Sicherheitskräfte gingen teilweise hart gegen die Demonstranten vor, was auch den Ruf lauter werden liess, die Polizeigewalt bei den Protesten müsse untersucht werden.

Das oberste Gericht in Delhi aber lehnte das Anliegen ab, es solle sich mit einem Vorfall vom vergangenen Sonntag ­befassen, als die Polizei auf dem Campus einer vornehmlich von muslimischen Studenten besuchten ­Universität in Delhi Demonstranten angegriffen haben soll. Die ­Behörden weisen den Vorwurf eines ­Verletzten zurück, die Sicherheitskräfte hätten dabei scharfe ­Munition eingesetzt. Am Mittwoch kündigte das oberste ­Gericht aber an, es werde sich im Januar mit den Beschwerden zum neuen Einbürgerungsgesetz beschäftigen.

Modi hielt der oppositionellen Kongresspartei vor, sie wolle wohl allen Pakistanern Bürgerrechte in Indien einräumen.

Modi hat auf Kritik bislang dünnhäutig reagiert. Vor allem der oppositionellen Kongresspartei hielt er vor, sie wolle wohl allen Pakistanern Bürgerrechte in Indien einräumen. Damit richtet sich der Premier an seine von Hindus getragene Fan-Gemeinde, die ihm im Mai bei den Wahlen einen triumphalen Erfolg beschert hatte.