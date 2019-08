Mauern vor dem Meer

Auch Kyowa, Suzukis Familienbetrieb, verlor ein Fabrikgebäude. «Aber von unseren Angestellten ist niemand umgekommen. Die Leute sagten deshalb, ihr seid ja okay. Aber ich fühlte mich, als hätte es mich selber weggespült.» Plötzlich hatte der 37-Jährige enorme Schulden. Dennoch nahm er Kredite auf – «Beträge, die ich mir zuvor nicht vorstellen konnte» –, um neu anzufangen. Als das neue Geschäft stockte und ihm niemand half, erfand er sich als «Tintenfisch-Prinz». «Seither nehmen die Medien uns wahr.» Als «Prinz» hat er inzwischen in Tokio, New York, Sydney, Taipeh und Bangkok für Ika Somen geworben, in Streifen geschnittenen rohen Tintenfisch in einer Sauce. In Suzukis Fischfabrik werden die Tintenfische gesäubert, in Streifen geschnitten, in Becher verpackt und gefroren.

Fischerstadt ohne Fischer

Wenn der jüngste von drei Brüdern, der das Geschäft übernehmen musste, weil die anderen nicht wollten, den Tintenfisch-Clown gibt, tut er das auch für Miyako und die Sanriku-Küste, die noch immer um den Wiederaufbau kämpft. Viele zogen weg, es gibt kaum Stellen. «Was ist eine Fischerstadt ohne Fischer und Fischverarbeitung», seufzt Suzuki. «Ich möchte den Menschen einen Grund geben zu bleiben.» Die Folgen des Tsunamis sind nicht seine einzigen Probleme. Obwohl es zu wenig Stellen gibt, hat er Mühe, Leute zu finden: «Die Fischerei gilt in Japan als uncool.» Höhere Löhne kann er nicht bieten, die Margen seien knapp. «Die Fänge sind seit dem Tsunami schlecht, seit 2016 noch schlechter.» Die Preise haben sich verdreifacht. «Die Japaner fischen wie im Goldrausch, sie holen alles aus dem Meer.» Im Handel sei der Fisch zu billig. «Dennoch essen die Leute von Miyako kaum lokalen Fisch, sie gehen zu McDonald’s oder Aeon», einem Einkaufszentrum. «Dort kommt der Lachs aus Norwegen oder Chile statt aus Iwate.» Er hoffe, der Tourismus belebe die Nachfrage.

Darauf hofft auch Ichiro Nakamura, der Chef von Sanriku Railway, der Bahnlinie entlang der Küste, deren letztes Teilstück erst im März wieder in Betrieb genommen wurde. Der Tsunami hatte das Trassee, Brücken und Bahnhöfe mitgerissen. Bisher war die Linie von Japan Rail (JR) betrieben worden, den früheren Staatsbahnen. Einen Teil der Linie hat JR als Bustrassee restauriert. Als Eisenbahn sei sie nicht mehr zu finanzieren: Zug fahren fast nur noch Schüler und alte Leute. Aber die Menschen im Norden wollten ihre Bahn zurück. Also restaurierte JR die Linie. Sie gehört jetzt der Präfektur und den Gemeinden. «Unsere finanzielle Situation ist sehr schwierig», sagt Nakamura. Deshalb fahren die Züge im Einfraubetrieb, wie die Bahn betont. Die Lokomotivführerin verkauft und kontrolliert auch die Fahrkarten. Frauen, die Züge steuern, sind in Japan noch eine Attraktion.

300 Kilometer Idylle

Die Sanriku-Küste ist schroff, aber grün, das Wasser klar. Die Berge fallen in den Pazifik, die Täler sind eng – deshalb stieg die Flut so hoch –, die kleinen Buchten waren dicht verbaut. Das Brackwasser bot Meeresvögeln, Muscheln und Fischen ein Habitat. Den Touristen bieten sich 300 Kilometer Idylle. Aber seit 2011 werden die Buchten mit Ufermauern verrammelt. Damit verschwinden die Brackwässer – und die naturgeschützte Fauna, die Touristenattraktion. Man fühle sich, als sei man im Gefängnis, klagen die Menschen in Yamada, wo die Sicht aufs Meer von einer zehn Meter hohen nackten Betonwand verstellt wird. In anderen Städtchen wurde der Boden der ganzen Bucht angehoben.

Im Schock nach dem Tsunami, in dem fast 18'000 Menschen umkamen, sprachen sich viele Leute für Seewälle aus, erzählt Akiko Iwasaki, die am Nebama-Strand weiter südlich ein Hotel betreibt. Das habe sich jedoch bald geändert. Die Fischer leben mit dem Meer, sie wollen es sehen. Iwasaki selber wurde vom Tsunami auf dem Parkplatz ihres Hotels erfasst, sie blieb zwischen einem Bus und einer Hütte hängen. Von dort hangelte sie sich einen Hang hoch.