Modis Partei liegt bei Wahlen in Führung

Eine Partei oder Koalition benötigt eine Mehrheit von 272 Sitzen, um zu regieren. Das Oppositionsbündnis UPA um die sozialliberale Kongresspartei von Rahul Gandhi lag in 111 Rennen vorne. Mit dem Endergebnis wird im Laufe des Tages gerechnet.

Eine geölte Parteimaschine

Die Abstimmung wurde wegen der Grösse des Landes in sieben Etappen über sechs Wochen seit dem 11. April abgehalten. Insgesamt waren 900 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Bereits am Sonntag deutete ein halbes Dutzend Umfragen Modis Sieg an. Wahlprognosen sind in Indien allerdings äusserst unzuverlässig.

Modi führt die indische Regierung seit fünf Jahren an. Seine ökonomischen Reformen waren nicht sehr erfolgreich und er hat es nicht geschafft, Arbeitsplätze zu schaffen. Trotzdem ist er durch die Gesellschaftsschichten hindurch beliebt.

Er kann zudem auf eine geölte Parteimaschine setzen, ein Netzwerk, das über Geld und viele Helfer verfügt, vor allem dank der rechten Hindu-Kaderorganisation RSS, die auch Modi einst durchlaufen hat.