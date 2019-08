Neuseeländer geben ihre Waffen zurück – ein Vorbild für die USA?

Neuseelands Erfahrungen – lange war das abgeschiedene Land im Pazifik von Terrorismus verschont geblieben, doch am 15. März dieses Jahres ermordete ein rechtsradikaler Attentäter in zwei Moscheen in Christchurch 51 Menschen, alle Muslime. Kommentatoren im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen beklagten fast wortgleich «das Ende unserer Unschuld».

Es gibt eine Linie, die den Horror von Christchurch mit dem Horror von El Paso verbindet. Die Ermittler glauben, dass der mutmassliche Täter, durch den in El Paso zwanzig Menschen starben, zuvor eine Hetzschrift auf der Plattform «8Chan» hochlud – und sich darin direkt auf den Täter von Christchurch und dessen rassistisches Manifest gegen Einwanderer beruft.

Die historisch-kulturelle Argumentation in Neuseeland für ein Recht auf Waffenbesitz erinnert in Teilen durchaus an die amerikanische Debatte.

Die Parallelen dürften bei der politischen Reaktion auf die Anschläge enden. Der Kulturbruch von Christchurch hatte Neuseeland so erschüttert, dass das Parlament in wenigen Wochen einem Vorschlag der Labour-Premierministerin folgte und mit überwältigender, überparteilicher Mehrheit ein Verbot von halb automatischen Waffen beschloss.

Zwei solcher Gewehre hatte der Rechtsterrorist in den Moscheen benutzt; sie gelten als besonders gefährlich, weil nach jedem Schuss sofort eine neue Patrone nachgeladen wird. Bis dahin hatte in Neuseeland – wie in den USA – eine starke Waffenlobby Gesetzesverschärfungen verhindert.

Neuseeland ist ein friedliches Land, in dem Polizisten im Normalfall unbewaffnet Streife fahren. Es ist aber auch im 21. Jahrhundert noch eine Nation der Farmer und Jäger, auf 4,8 Millionen Einwohner sollen heute 1,2 Millionen Waffen kommen. Die historisch-kulturelle Argumentation für ein Recht auf Waffenbesitz erinnert in Teilen durchaus an die amerikanische Debatte.