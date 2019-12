Pekings Plan gegen die Menschenrechte

Gleichzeitig schwächt Peking die Instrumente, um Kritik an einzelnen Ländern zu üben. Chinas Einfluss ist inzwischen so gross, dass Phrasen wie die «Erschaffung einer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die Menschheit» und «Konnektivitäten von Mensch zu Mensch» regelmässig Eingang in das Vokabular von offiziellen UNO-Resolutionen finden.

Viele Staaten, die meisten von ihnen selbst mit zweifelhafter Menschenrechtsbilanz, unterstützen China. Auf rhetorischer Ebene hat Peking sein Ziel längst erreicht. Bei der Überprüfung der Lage in China im UNO-Menschenrechtsrat 2018 gab es mehr Regierungen, die China beglückwünschten, also solche, die das Land kritisierten. Und als Ende Oktober Deutschland und 22 andere Staaten die Lage in der Region Xinjiang, in der mehr als eine Million Menschen in Lagern festgehalten werden, kritisierten, antworteten mehr als 50 Staaten mit einer Lobeshymne auf die menschenrechtlichen Errungenschaften Chinas.

