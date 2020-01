«Unser Feind ist im Inneren, nicht die USA»

Präsident Hassan Rohani entschuldigt sich für den «desaströsen Fehler», ruft den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij an und den kanadischem Premier Justin Trudeau. Rohani hatte mit Blick auf die Drohungen von US-Präsident Donald Trump vor wenigen Tagen noch getwittert, wer die Zahl 52 nenne – so viele Ziele hatten die USA laut Trump im Visier, so viele US-Diplomaten waren 1979 in der US-Botschaft in Teheran als Geiseln genommen worden – solle die Zahl 290 nicht vergessen. So viele Passagiere waren an Bord von Iran Air Flug 655, den der US-Lenkwaffenkreuzer Vincennes 1988 über dem Persischen Golf abgeschossen hatte; in der iranischen Ideologie als Beleg der moralischen Verkommenheit der USA angeführt.

Khamenei beliess es bislang bei einer Kondolenzerklärung. Iranische Staatsmedien verbreiten, er habe eine Untersuchung angeordnet und angekündigt, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Er sei aber erst am Freitag informiert worden, dass die ukrainische Boeing 737-800 tatsächlich von den Revolutionsgarden abgeschossen worden sei, nachdem der Generalstab eine interne Untersuchung abgeschlossen habe. In Iran glaubt das allerdings kaum jemand, vor allem nicht nach der Aussage des Revolutionsgarden-Generals Hajisadeh, er habe die militärische Führung bereits am Mittwochmorgen über den Abschuss unterrichtet.

Mehdi Karrubi, der immer noch ohne Urteil im Hausarrest gehaltene reformistische Anführer der 2009 niedergeschlagenen grünen Revolution, erklärte, Khamenei habe nicht mehr die moralische Qualifikation, Oberster Führer zu sein. Der Verfassung nach stellt der oberste Rechtsgelehrte sicher, dass sämtliches staatliches Handeln in der Islamischen Republik den Geboten des Islam genügt.

Abschuss erschüttert die Reste an Vertrauen

Selbst aus konservativen Kreisen, die eigentlich hinter Khamenei und den Revolutionsgarden stehen, kommt scharfe Kritik. Kian Abdollahi, Chefredakteur der Nachrichtenagentur Tasnim, die als Sprachrohr der Garden gilt, sagte, die Öffentlichkeit zu belügen sei ebenso katastrophal wie die Flugzeugtragödie. Er forderte, alle beteiligten Regierungsmitarbeiter zu bestrafen.

Am 21. Februar wählen die Iraner ein neues Parlament. Bislang konnten sich die Ultrakonservativen Hoffnungen machen, die Mehrheit in der Majlis zu stellen. Das Regime hoffte nach dem Tod Soleimanis auf eine hohe Wahlbeteiligung, die es jenseits der Ergebnisse als Ausweis der Legitimität des politischen Systems wertet. Nun aber ruft der Abschuss den Iranern die Inkompetenz und das Missmanagement ins Gedächtnis, die viele dem Regime auch bei der Steuerung der maroden Wirtschaft anlasten. Der Abschuss erschüttert jene Reste an Vertrauen in das System, die sie vielleicht noch hatten – etwa dass es die Sicherheit des Landes gewährleiste. Es ist denkbar, dass der Abschuss und der Umgang damit die Islamische Republik in eine Krise stürzt, die sich nicht durch die angekündigte Reform des Militärs lösen lässt.