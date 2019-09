Von wegen altersschwach

Der Westen scheint den Protest eher als regionales Ereignis abzutun. Dabei haben die Kundgebungen, die seit drei Monaten ohne Ermüdungserscheinungen laufen, globale Bedeutung.

Materiell geht es den Protestierenden gut. Sie hungern nicht, müssen nicht um ihre Existenz bangen. Laut Studien sind die meisten von ihnen jung, studieren oder haben anspruchsvolle Jobs. Das macht ihr Aufbegehren aussergewöhnlich. Ihnen geht es vor allem um demokratische Rechte. Für die Idee der Freiheit riskieren sie ihre berufliche Laufbahn und Gefängnisstrafen von bis zu zehn Jahren.

Ein Leben in Wohlstand allein genügt nicht

Bis Anfang dieses Jahrzehnts vertraten viele westliche Liberale die These vom automatischen Umschlag: Steigt der Wohlstand in einer Gesellschaft, folgt die demokratische Mitbestimmung. Wohlhabende Bürger lassen sich auf die Dauer nicht knütteln. Präsident Xi Jinping und seine Kommunistische Partei haben diese Annahme eindrücklich widerlegt. China ist so reich wie nie, die Bevölkerung darf so wenig mitreden wie seit langem nicht mehr.

Nun verleihen die Hongkonger Demonstranten der Demokratie­hypothese ein bisschen Auftrieb. Zumindest Menschen, welche demokratische Freiheiten selber erlebt haben, lassen sich diese nicht einfach wieder wegnehmen. Ein Leben in Wohlstand allein genügt ihnen nicht. Im Systemkampf «demokratischer Kapitalismus gegen autoritären Kapitalismus» haben die Hongkonger Proteste dem autoritären Lager eine Zwischenniederlage beschert.

Die Proteste sind auch ein Probelauf dafür, wie sich ein hochgerüsteter Sicherheitsapparat überlisten lässt. Die Demonstrierenden stehen einer unzimperlichen Polizei gegenüber und müssen sich durch gründlich überwachte Räume bewegen. Ihre Taktik lautet: «Sei Wasser», unfassbar, durchsichtig. Sie verabreden sich auf verschlüsselten Apps, strömen an unerwartete Orte, wo sie sich rasch wieder verflüchtigen, um anderswo zusammenzufliessen. Anführerinnen, die verhaftet werden könnten, haben sie keine, über wichtige Fragen stimmen sie digital ab. Um sich gegen Wiedererkennung, Tränengas und Stockschläge zu schützen, haben die Demonstrantinnen eine Do-it-yourself-Uniform entwickelt, aus Schirm, Skibrille, Helm und Atemmaske.