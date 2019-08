Warum der Kashmir-Konflikt so gefährlich ist

Weshalb bricht der Konflikt aktuell wieder aus?

Beobachter gehen davon aus, dass die erneute Eskalation der Kashmir-Frage dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi dazu dient, seine Vorstellung eines hindu-nationalistischen Indiens zu verwirklichen. Der Grossteil der Bevölkerung in Kashmir gehört noch immer dem Islam an. Modis Regierung befürchtet ein aus ihrer Sicht gefährliches Interesse der dortigen Muslime am Erzfeind, der Islamischen Republik Pakistan.

In einer landesweit ausgestrahlten Rundfunkansprache sagte Modi am vergangenen Donnerstag, Pakistan nutze den Sonderstatus, um die Bevölkerung von Kashmir gegen Indien aufzubringen. Deshalb will Delhi den Bundesstaat Jammu und Kaschmir umorganisieren und der indischen Zentralregierung unterstellen.

Ein erster Schritt war es, dem Bundesstaat den bislang in der Verfassung festgeschriebenen Sonderstatus zu entziehen. Der per Dekret gestrichene Artikel 370 garantierte dem indischen Teil Kashmirs bislang unter anderem eine eigene Verfassung, eine eigene Flagge und weitreichende Autonomierechte. «Ich habe vollstes Vertrauen, dass es uns allen unter dem neuen System gelingen wird, Kashmir von Terrorismus und Separatismus zu befreien», erklärte Modi.

Offenbar soll es Indern nun auch möglich werden, Land in Kashmir zu kaufen. Einheimische Kritiker befürchten, dass dies ein Mittel sei, um auch die Mehrheitsverhältnisse in der dortigen Bevölkerung zu verändern. Eine ehemalige Regierungschefin von Jammu und Kaschmir sagte dem britischen Sender BBC, die indische Regierung wolle die Muslime zur Minderheit machen. Weil Indien mit Widerstand rechnet, wurden Anfang August Zehntausende zusätzliche Soldaten nach Kashmir geschickt.