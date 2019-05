Wenn Moscheen plötzlich verschwinden

All diese Repressionen folgen einem Plan. Die Regierung in Peking versucht schon lange mit aller Macht, Muslime, aber auch Anhänger anderer Religionen, zu «sinisieren». Das heisst, sie sollen sich assimilieren, sich der Mehrheit der Han-Chinesen anpassen. Sie sollen kein Arabisch mehr lernen, keine religiösen Symbole mehr zeigen. Muslimische Eltern dürfen ihre Kinder nicht mehr Mohammed oder Fatima nennen.

Die Moscheen in Xinjiang wurden bereits 2017 streng bewacht, wie hier in der Altstadt von Kaschgar. Foto: Johannes Eisele (AFP)

China hat in der Region ein gewaltiges technisch hochgerüstetes Überwachungssystem installiert. Die «New York Times» berichtet, dass der Staat in einem Monat 500'000 Gesichtsscans durchgeführt hat, ausschliesslich mit dem Ziel, festzustellen, ob es sich bei den gescannten Personen um Uiguren handelt. Die eingesetzte Gesichtserkennungssoftware hält demnach nach Mitgliedern der muslimischen Minderheit Ausschau, versucht diese aufgrund ihres Äusseren als solche zu erkennen und hält fest, wo sich die identifizierten Menschen bewegen. Und zwar nicht nur in Xinjiang, sondern auch in anderen Landesteilen Chinas. Das sei das erste bekannte Beispiel dafür, dass eine Regierung die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz bietet, für Racial Profiling einsetzt, schreibt die «New York Times».

Welche weiteren Repressionen das Regime unter Staatspräsident Xi Jinping in den vergangenen Monaten veranlasst hat, ist nicht genau bekannt. In vielen Städten dürfen nur noch wenige Hotels Ausländer aufnehmen. Da sich Ausländer über das Hotel bei der Polizei registrieren müssen, werden sie häufig an einer freien Weiterreise gehindert. Eine Möglichkeit, Informationen aus der Region zu erhalten, sind deshalb Satellitenbilder. Nick Waters hat für das renommierte britische Recherchenetzwerk Bellingcat öffentlich zugängliche Bilder ausgewertet – mit beunruhigendem Ergebnis.

Begonnen hat er seine Recherche nach einem Tweet des Aktivisten und Jurastudenten Shawn Zhang von der University of British Columbia. Zhang, selbst Han-Chinese, konnte die Berichte westlicher Medien nicht glauben und forschte selbst nach. Als einem der Ersten weltweit ist es ihm gelungen, die geheimen Lager aufzudecken. 66 hat er bislang identifiziert, nun stellt er die nächste Frage: «Wohin ist diese Moschee verschwunden?»

Auf Twitter stellt Zhang zwei Satellitenaufnahmen des gleichen Ortes nebeneinander, einmal mit und einmal ohne das Eingangstor zur Keriya-Aitika-Moschee. Sie galt in China als bedeutender historischer und kulturell geschützter Ort. Ein Abriss bedarf der Zustimmung des Staatsrates, schreibt Zhang.