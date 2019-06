Wer überleben will, muss schweigen

In der Ausstellung schiessen Besucher Fotos, als wäre das Museum etwas Vergängliches. Ganz falsch ist das nicht. Zwei Jahre war die Gedenkstätte geschlossen. Die alte Gebäudeverwaltung hatte die Organisation rausgeworfen. Die Besucher hätten angeblich andere Nutzer gestört, so der Vorwurf. Für Tsoi ein vorgeschobener Grund. Er vermutet, dass der Druck aus Peking zu gross geworden war. Kurz vor der Eröffnung der neuen Ausstellung brachen Unbekannte ein und beschädigten die Stromleitungen. Wohl um Besucher abzuschrecken, müssen sie sich nun mit Klarnamen und Ausweisnummer im Erdgeschoss registrieren.

Aufgeben wollen Tsoi und ­seine Mitstreiter trotzdem nicht. Noch sei Hongkong ein Ort, an dem Menschen ihre Meinung frei äussern könnten. «Das Museum ist auch ein politisches Statement», sagt Tsoi. Hongkong ist der letzte Ort in China, an dem Erinnerungsarbeit geleistet werden kann – auch wenn die Freiheit schwinde.

Auch bei der Konferenz in Taiwan will man sich nicht von den Einschüchterungsversuchen aus Festlandchina beeinflussen lassen. Nachdem Fang Zheng ­gesprochen hat, übernimmt Li Xiaoming das Mikrofon. Der ehemalige Offizier gehörte zu einer der Einheiten, die am 4.Juni auf den Platz marschierten, als die Leichen bereits aus den Strassen geräumt waren. Der ehemalige Soldat weint, als er später beteuert, nie auf jemanden geschossen und niemanden getötet zu haben. «Es tut mir trotzdem so leid.»

Für Menschen wie den heute in den USA lebenden Bürgerrechtler Fang hat sich in den vergangenen 30 Jahren nur wenig verändert. Auch wenn das Massaker im Gedächtnis des heutigen China keine Rolle mehr spielt, hat kaum jemand, der damals auf dem Platz dabei war, die Ereignisse verarbeiten können. Fang hofft, dass mit der Zeit mehr Menschen wie Li bereit sind, über ihre ­Rolle 1989 zu sprechen: «Ich will die Wahrheit wissen.»